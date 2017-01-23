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  • 23.01, 03:49

На Камчатке ищут подполковника, избившего игравшего в снежки школьника

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На Камчатке ищут подполковника, избившего игравшего в снежки школьника

На Камчатке ищут подполковника, избившего игравшего в снежки школьника

Полиция Петропавловска-Камчатского расследует инцидент с избиением 14-летнего подростка, предположительно совершенным военнослужащим.

Как сообщили в полиции Петропавловска-Камчатского, инцидент произошел 19 января в центре города. Двое подростков играли в снежки, один из которых случайно попал в проезжавший мимо внедорожник.

Сообщение пресс-службы краевого УМВД: «Со слов детей, из машины вышел мужчина крепкого телосложения в военной форме. Несмотря на извинения подростков, он схватил одного из них за воротник куртки и несколько раз ударил кулаком в лицо».

Этот же внедорожник спустя несколько минут встретили патрульные МВД, которым мужчина пожаловался, что подростки «помяли его машину». Но никаких царапин и вмятин на машине не было обнаружено, и внедорожник уехал.

Сообщение пресс-службы краевого УМВД: «Полицейские прошли немного дальше и увидели школьника, который вытирал с лица кровь. Они проводили ребенка домой, опросили и записали показания пострадавшего, его друга, помогли родителям составить заявление в полицию».

В настоящее время проводится медицинская экспертиза: 14-летний мальчик жалуется на тошноту и головокружения. По предварительной информации, которую сейчас проверяют в МВД, военный носил погоны подполковника. Полиция ведет поиски нападавшего.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после получения результатов медицинской экспертизы, пишет РИА Новости.

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