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  • 23.01, 02:19

Спецслужбы ФРГ сообщили о предотвращении теракта в Вене

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Спецслужбы ФРГ сообщили о предотвращении теракта в Вене

Спецслужбы ФРГ сообщили о предотвращении теракта в Вене

На западе Германии задержан мужчина, подозреваемый в подготовке масштабного теракта.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на информацию полиции, подозреваемый задержан в городе Нойс вместе с женой, которая была позже отпущена. Мужчина арестован.

Прокуратура Дюссельдорфа имеет основания предполагать, что задержанный готовился совершить масштабный теракт в Вене. В ходе обысков в его квартире обнаружены вещества, которые могут быть использованы для приготовления взрывчатки. У подозреваемого изъяты компьютер, мобильные телефоны и другие электронные устройства. Ведутся следственные действия.

В пятницу в Вене был задержан еще один подозреваемый. Этот человек знаком с мужчиной, арестованным в воскресенье в городе Нойс.

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