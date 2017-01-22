Убить дважды
Убить дважды 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 21:46

Сенаторы намерены запретить Трампу снимать санкции с РФ без разрешения

комментировать

Сенаторы намерены запретить Трампу снимать санкции с РФ без разрешения

Сенаторы намерены запретить Трампу снимать санкции с РФ без разрешения

Влиятельные американские сенаторы подготовили законопроект, согласно которому решение Дональда Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что проект закона будет внесен уже на следующей неделе. При этом парламентарий отметил, что документ поддержали сенатор-демократ Бен Кардин, а также республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

Чак Шумер заявил, что в том случае, если антироссийские санкции будут отменены, Москва будет «продолжать вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи», передает ТАСС.

В свою очередь Маккейн призвал не отменять санкции, а вводить новые ограничительные меры. При этом сенатор заявил, что многие члены новой администрации Белого дома, в том числе недавно утвержденные глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр нацбезопасности Джон Келл, считают Россию «серьезным вызовом».

Надо сказать, что большинство антироссийских санкций были введены исполнительными указами Барака Обамы. Для их отмены Трампу не требуется одобрение Конгресса.

Отметим, что ранее Трамп заявлял, что собирается «по крайней мере в течение некоторого времени» после вступления в должность сохранять введенные против России санкции. А сегодня Дмитрий Медведев призвал «расстаться с иллюзиями», перестать «надеяться на чужие выборы» и не ждать скорой отмены санкций.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru