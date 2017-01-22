Сенаторы намерены запретить Трампу снимать санкции с РФ без разрешения

Влиятельные американские сенаторы подготовили законопроект, согласно которому решение Дональда Трампа о снятии или ослаблении санкций в отношении России должно быть одобрено Конгрессом.
Чак Шумер заявил, что в том случае, если антироссийские санкции будут отменены, Москва будет «продолжать вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи», передает ТАСС.
В свою очередь Маккейн призвал не отменять санкции, а вводить новые ограничительные меры. При этом сенатор заявил, что многие члены новой администрации Белого дома, в том числе недавно утвержденные глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр нацбезопасности Джон Келл, считают Россию «серьезным вызовом».
Надо сказать, что большинство антироссийских санкций были введены исполнительными указами Барака Обамы. Для их отмены Трампу не требуется одобрение Конгресса.
сохранять введенные против России санкции. А сегодня Дмитрий Медведев призвал «расстаться с иллюзиями», перестать «надеяться на чужие выборы» и не ждать скорой отмены санкций.
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