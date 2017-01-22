Кровь и слезы: почему две трети россиян одобряют побои в семье

Закон о домашнем насилии Госдума в очередной раз рассмотрит на грядущей неделе. Речь идет о том, чтобы побои в семье не считались уголовным преступлением, если тот, кто бьет, попался впервые. При этом лишь каждый третий россиянин считает побои в семье абсолютно недопустимыми. Остальные почти две трети вполне одобряют. Госдума хочет устранить странное несоответствие в законах: если избили чужие на улице, сейчас это — административка, а если дома свои — криминал.

Наталья Туникова, жертва домашнего насилия, долгое время прощала побой мужа. Пока однажды он чуть не выбросил ее с балкона. Наталья, защищаясь, ударила его ножом. Ранение оказалось легким, но из жертвы женщина тут же превратилась в обвиняемую по уголовной статье, ей грозит до 10 лет лишения свободы. При том что при задержании она сама была еле жива.По официальной статистике, в России от домашних побоев только за шесть месяцев прошлого года пострадали почти 10 тысяч женщин и 5 тысяч детей. Это только те случаи, которые зафиксированы полицией по обращениям. Законопроект о декриминализации домашних побоев вызвал много споров. Сами депутаты говорят, что лишь хотят устранить крайности. Почему если вас избил на улице чужой человек — это административное правонарушение , а если родной — уголовное?Для многих детей, которым нужна защита от самых близких людей, убежищами становятся социальные приюты. У каждого ребенка своя история, но объединяет их всех одно — отношение в семье к насилию как к естественному методу воспитания. По принципу — я тебя породил, я тебя и бью, право имею.Насилие в семье порождает насилие в обществе, говорят психологи. У 17-летнего Алексея в память о воспитании отцом — шрамы на спине. Но мальчик уверен — воспитание не бывает без кулаков. Сейчас у подростка свои проблемы с законом. Драки, грабеж. Не скрывает — у него потребность в насилии. Поэтому стал футбольным фанатом — не из любви к футболу, а к дракам, это так называемые забивы. Именно в таких драках Алексей чувствует себя нужным, сильным, успешным. Тем более что еще одно из правил этих бойцовых клубов — публичность.Жестокость была всегда, но у современной жестокости свое лицо, она напоказ. Порой ради лайков в интернете. Врачи избивают пациентов, пациенты — врачей. Учителя — учеников и наоборот. Родители — детей. Дети — друг друга, а вырастая — родителей-стариков. Бьют незнакомые люди в пылу ссоры и просто так — случайно задели.Екатерина Романовская, которая сама еле выжила после нападения на улице, стала один из инициаторов проекта «Нимб». Это кольцо с тревожной кнопкой, с помощью которой можно вызвать помощь во время нападения. Но спасет ли оно от близкого человека?Подробности — в репортаже