Западные СМИ: Россия победит британскую армию за один день

Британские эксперты называют Россию «компетентным врагом» и предупреждают что планы по сокращению чиновниками военных расходов могут привести к полному поражению армии Великобритании.The Daily Mail со ссылкой на эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).
Из доклада CHACR: «Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день „компетентным врагом“, таким как Россия».
В докладе также отмечается, что сейчас Великобритании не угрожает прямое нападение, но все-же страна может быть втянута в конфликт, и вот тогда-то армия и не сможет противостоять серьезным угрозам, пишет газета.
Публикации о слабеющей армии Британии появилась после сегодняшнего сообщения о провальной операции по запуску межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5. Британия провела испытания еще летом прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. По данным издания, ракета, запущенная с подводного ракетоносца, сбилась с курса и полетела в сторону США.
Ранее The Telegraph сообщала, что британские ВС готовятся к сокращению расходов из-за падения курса фунта стерлингов к доллару.
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