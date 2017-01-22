Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.01, 17:13

Западные СМИ: Россия победит британскую армию за один день

9 комментариев

Западные СМИ: Россия победит британскую армию за один день

Западные СМИ: Россия победит британскую армию за один день

Британские эксперты называют Россию «компетентным врагом» и предупреждают что планы по сокращению чиновниками военных расходов могут привести к полному поражению армии Великобритании.

Армия Великобритании не может оставаться эффективной боевой силой после урезания финансирования, пишет сегодня The Daily Mail со ссылкой на эксперты Центра исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

Из доклада CHACR: «Урезание расходов на оборону приводит к тому, что единственное оставшееся боевое подразделение британской армии может быть полностью уничтожено за один день „компетентным врагом“, таким как Россия».

В докладе также отмечается, что сейчас Великобритании не угрожает прямое нападение, но все-же страна может быть втянута в конфликт, и вот тогда-то армия и не сможет противостоять серьезным угрозам, пишет газета.

Публикации о слабеющей армии Британии появилась после сегодняшнего сообщения о провальной операции по запуску межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5. Британия провела испытания еще летом прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. По данным издания, ракета, запущенная с подводного ракетоносца, сбилась с курса и полетела в сторону США.

Ранее The Telegraph сообщала, что британские ВС готовятся к сокращению расходов из-за падения курса фунта стерлингов к доллару.


Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru