Медведев переизбран председателем «Единой России»

Проходящий в Москве съезд «Единой России» переизбрал Дмитрия Медведева председателем партии.Интерфакс».
Ранее сегодня с инициативой выдвинуть Медведева на пост лидера «Единой России» выступил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.
Медведев является председателем «Единой России» с 2012 года. Согласно уставу, председатель ЕР переизбирается каждые пять лет на съезде путем открытого голосования.
На сегодняшнем съезде Борис Грызлов был переизбран председателем Высшего совета, а спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые вошел в Высший совет.
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