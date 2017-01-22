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  • 22.01, 15:42

Медведев переизбран председателем «Единой России»

5 комментариев
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев
Медведев переизбран председателем «Единой России»

Медведев переизбран председателем «Единой России»

Медведев переизбран председателем «Единой России»
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • Проходящий в Москве съезд «Единой России» переизбрал Дмитрия Медведева председателем партии.

    Обращаясь к однопартийцам, Медведев поблагодарил их за доверие. Голосование было открытым и безальтернативным, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня с инициативой выдвинуть Медведева на пост лидера «Единой России» выступил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

    Медведев является председателем «Единой России» с 2012 года. Согласно уставу, председатель ЕР переизбирается каждые пять лет на съезде путем открытого голосования.

    На сегодняшнем съезде Борис Грызлов был переизбран председателем Высшего совета, а спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые вошел в Высший совет.



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