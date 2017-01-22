Скрытая программа: как мозг тайно управляет нашим восприятием и поведением

Мы привыкли верить, что сами управляем собственными мыслями, чувствами и поступками. Увы, это не совсем так.
Кое-что наш мозг делает помимо воли своего хозяина. Программа «Чудо техники» выяснила, как мозг обманывает нас и как избегать подстроенных им ловушек?
Василий Ключарёв, профессор нейробиологии Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики»: «Наш мозг, видимо, так создан эволюцией, что мы всегда подстраиваемся под мнение окружающих. Когда мы отличаемся от других — для него это ошибка».
По этой же причине многим людям сложно похудеть — разумом они вроде бы хотят, но если рядом много других тучных, то подсознание говорит: будь как все, не выделяйся! В этом же, не исключено, и причина массовых помешательств целых народов, идущих за политиками на очевидное безумие, как в случае с нацистской Германией.
А еще нас сбивает с толку разнообразие. Специальные очки-айтрекеры показывают, как буквально разбегаются глаза у женщины, попавшей в ресторан в открытой кухней. Сознанием она понимает, что есть надо поменьше, но не может удержаться. Похожий эксперимент позволяет обнаружить и другую ловушку, подстроенную мозгом. Ему нравится все красивое и дорогое. Добровольцам предложили выбрать из двух конфет ту, которая красивее, а потом попробовать обе и сказать, какая же вкуснее. Конфеты были абсолютно одинаковые. Но 60% сказали, что черно-золотые и выглядели лучше, и вкус у них был богаче, и вообще — они скорее всего дороже. Некоторые из испытуемых распознали подвох, но у большинства даже специальная аппаратура зафиксировала, что вкусовое удовольствие от внешне более роскошной сладости было значительно выше.
От более дорогого мы получаем больше радости. Интересная и очень выгодная для продавцов ловушка мозга — один из примеров так называемого эффекта плацебо, когда сила самовнушения способна делать почти лекарством заведомую пустышку. Так, например, работает гомеопатия.
Вместе с доктором наук, психотерапевтом Аллой Аведисовой мы поставили опыт на людях. Десять добровольцев, желающих похудеть, в течение трех недель (не меняя рациона питания и образа жизни) пили якобы особую воду. На самом она была обычной, но мы ее представили как новейшую разработку из Швеции с добавлением особых частиц с эффектом подавления аппетита, даже наняли для презентации актера-иностранца — он изображал ученого. Говорил, правда, по-французски, но никого это не смутило.
Чем сильнее человек верит в лечение, тем быстрее активируются до конца не изученные нейрофизиологические процессы. Наша старательно сделанная рекламная кампания подействовала на девятерых из десяти участников. Они в разной степени сбросили вес и спустя три недели восторженно рассказывали о том, как работает наша «шведская» вода. Кто-то из участников бросил курить, кто-то нашел работу — и все благодаря тому, что наш мозг обладает удивительной особенностью — верить в чудо и как бы заряжаться от этого. В нас есть мощные ресурсы, которые иногда можно разбудить и использовать. Только вот часто повторяемое утверждение, будто наш мозг работает всего на 10%, — это миф.
Подробности — в программе «Чудо техники» Сергеем Малозёмовым.
Комментарии