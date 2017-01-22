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  • 22.01, 14:11

СМИ узнали о провальном пуске британской баллистической ракеты

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СМИ узнали о провальном пуске британской баллистической ракеты

СМИ узнали о провальном пуске британской баллистической ракеты

Минобороны Великобритании обвинили в попытке скрыть неудачу при пуске твердотопливной баллистической ракеты Trident II D5.

В июне прошлого года ракета, способная привести к гибели миллионов людей, была запущена с подводной лодки «Вендженс» у побережья Флориды. Однако после этого Trident сбилась с курса и полетела в сторону американского побережья. Ракета не несла ядерной боеголовки.

Происшествие, как отмечает Sunday Times со ссылкой на источник, вызвало панику на самом высоком уровне. Поэтому Минобороны Великобритании решило не сообщать о том, что первые за четыре года испытания закончились катастрофой, а заявило, что пуск был успешным.

При этом отмечается, что провальный пуск произошел всего за несколько недель до голосования в Палате представителей британского парламента о судьбе проекта Trident, стоимость которого оценивается примерно в 38 млрд долларов. В результате депутаты поддержали программу модернизации системы Trident.

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