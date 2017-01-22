СМИ узнали о провальном пуске британской баллистической ракеты

Минобороны Великобритании обвинили в попытке скрыть неудачу при пуске твердотопливной баллистической ракеты Trident II D5.
Происшествие, как отмечает Sunday Times со ссылкой на источник, вызвало панику на самом высоком уровне. Поэтому Минобороны Великобритании решило не сообщать о том, что первые за четыре года испытания закончились катастрофой, а заявило, что пуск был успешным.
При этом отмечается, что провальный пуск произошел всего за несколько недель до голосования в Палате представителей британского парламента о судьбе проекта Trident, стоимость которого оценивается примерно в 38 млрд долларов. В результате депутаты поддержали программу модернизации системы Trident.
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