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  • 22.01, 14:12

Роспотребнадзор подсчитал число скончавшихся от алкоголя в новогодние праздники

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Роспотребнадзор подсчитал число скончавшихся от алкоголя в новогодние праздники

Роспотребнадзор подсчитал число скончавшихся от алкоголя в новогодние праздники

Благодаря надзорным проверкам и временному запрету на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей количество смертей от отравлений алкоголем в период новогодних праздников сократилось на 65 процентов.

Число алкогольных отравлений во время прошедших новогодних каникул снизилось на 33%, а количество случаев с летальным итогом — на 65%, сообщает сайт Роспотребнадзора РФ.

Отмечается, что если в прошлый Новый год и каникулы (с 31 декабря по 10 января) было зарегистрировано 2516 случаев отравлений алкоголем, из них 641 с летальным исходом, то в этом году в это же время их было 1697, и только 228 с летальным исходом.

В ведомстве добавили, что с конца декабря было проверено более 31,4 тысячи торговых точек и арестовано более 500 тысяч единиц запрещенной спиртосодержащей продукции. Причем в 94% случаев запрещенная продукция выявлялась на объектах малого бизнеса, в сетевых магазинах на нее приходится всего 3% случаев. Ситуация остается на контроле специалистов Роспотребнадзора.

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