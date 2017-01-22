Роспотребнадзор подсчитал число скончавшихся от алкоголя в новогодние праздники

Благодаря надзорным проверкам и временному запрету на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей количество смертей от отравлений алкоголем в период новогодних праздников сократилось на 65 процентов.сайт Роспотребнадзора РФ.
Отмечается, что если в прошлый Новый год и каникулы (с 31 декабря по 10 января) было зарегистрировано 2516 случаев отравлений алкоголем, из них 641 с летальным исходом, то в этом году в это же время их было 1697, и только 228 с летальным исходом.
В ведомстве добавили, что с конца декабря было проверено более 31,4 тысячи торговых точек и арестовано более 500 тысяч единиц запрещенной спиртосодержащей продукции. Причем в 94% случаев запрещенная продукция выявлялась на объектах малого бизнеса, в сетевых магазинах на нее приходится всего 3% случаев. Ситуация остается на контроле специалистов Роспотребнадзора.
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