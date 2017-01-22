Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 22 января

Свежие новости науки и удивительные изобретения со всего мира — в горячей пятерке программы «Чудо техники».

В одной из детских больниц города Малверн в Австралии начали тестировать светодиодные реагирующие на человека стены. Когда вокруг никого нет, стена выглядит как обычная, но стоит появиться человеку, и все преображается — начинают стартовать ракеты, летать самолеты, падать капли дождя, бегать звери и так далее. Система также распознает приближение рук, что позволяет играть с ней. Разработчики говорят, что устройство имеет все шансы на широкое применение в разных общественных зданиях. Не только развлекая и украшая, но и помогая выводить важную информацию, например, в аэропортах.Недалеко от французского городка Турувр открыли первую дорогу, которая вырабатывает электричество. Она выложена тремя тысячами особых солнечных панелей, которым не страшны колеса машин. Тестовый участок имеет длину в один километр и будет производить от 700 киловатт-часов энергии в обычные дни и до полутора тысяч — в солнечные. На эксперимент правительство Франции потратило около пяти миллионов евро. Если идея докажет свою работоспособность, под солнечные электростанции не придется отдавать дополнительных площадей — энергия будет браться практически из ниоткуда.Системы искусственного интеллекта, известные как нейросети, находят все новые применения. Среди них приложение, которое определяет, какую рыбу вы поймали. Достаточно сфотографировать улов, и система сопоставит изображение со своей базой данных, выдав информацию о том, к какому виду принадлежит рыба, можно ли ее ловить в это время года, каков минимально допустимый размер, съедобна ли она. Пока в базе только 130 видов из водоемов родной для создателей Флориды. Но они обещают расширять набор знаний программы.Инженеры НАСА создали устройство, которое должно помочь пожарным не терять друг друга в местах, куда не проникают радиоволны. В новинке применены катушки, генерирующие так называемое квазистатическое электромагнитное поле, которое может преодолевать сложные преграды. Специально разработанные алгоритмы позволяют принимать и анализировать информацию с этих устройств размером с обувную коробку и определять, где находится пожарный, а также в каком он положении — горизонтальном или вертикальном. Представители спасательных служб уже выразили интерес, пожелав дальнейшей миниатюризации устройства.Американский контрольный орган FDA официально разрешил ввоз и продажу в США нового генно-модифицированного продукта. Это ананас с розовой мякотью. Биологам одной из крупных компаний по производству фруктов удалось внедрить в ДНК ананаса ген, ответственный за выработку ликопина — вещества, которое дает красный цвет. Ананасы, кстати, станут еще и более полезными, ведь ликопин — это антиоксидант, предохраняющий от болезней сердца и даже от онкологии. А страхи по поводу ГМО американские власти считают ненаучными, отмечая, что трансгенный ананас ничем не отличается от обычного. Выращивать новую культуру планируют в Коста-Рике.