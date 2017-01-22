Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 22 января

Свежие новости науки и удивительные изобретения со всего мира — в горячей пятерке программы «Чудо техники».
В одной из детских больниц города Малверн в Австралии начали тестировать светодиодные реагирующие на человека стены. Когда вокруг никого нет, стена выглядит как обычная, но стоит появиться человеку, и все преображается — начинают стартовать ракеты, летать самолеты, падать капли дождя, бегать звери и так далее. Система также распознает приближение рук, что позволяет играть с ней. Разработчики говорят, что устройство имеет все шансы на широкое применение в разных общественных зданиях. Не только развлекая и украшая, но и помогая выводить важную информацию, например, в аэропортах.
4. Дорога солнца
Недалеко от французского городка Турувр открыли первую дорогу, которая вырабатывает электричество. Она выложена тремя тысячами особых солнечных панелей, которым не страшны колеса машин. Тестовый участок имеет длину в один километр и будет производить от 700 киловатт-часов энергии в обычные дни и до полутора тысяч — в солнечные. На эксперимент правительство Франции потратило около пяти миллионов евро. Если идея докажет свою работоспособность, под солнечные электростанции не придется отдавать дополнительных площадей — энергия будет браться практически из ниоткуда.
3. Узнай улов
Системы искусственного интеллекта, известные как нейросети, находят все новые применения. Среди них приложение, которое определяет, какую рыбу вы поймали. Достаточно сфотографировать улов, и система сопоставит изображение со своей базой данных, выдав информацию о том, к какому виду принадлежит рыба, можно ли ее ловить в это время года, каков минимально допустимый размер, съедобна ли она. Пока в базе только 130 видов из водоемов родной для создателей Флориды. Но они обещают расширять набор знаний программы.
2. Помощь пожарным
Инженеры НАСА создали устройство, которое должно помочь пожарным не терять друг друга в местах, куда не проникают радиоволны. В новинке применены катушки, генерирующие так называемое квазистатическое электромагнитное поле, которое может преодолевать сложные преграды. Специально разработанные алгоритмы позволяют принимать и анализировать информацию с этих устройств размером с обувную коробку и определять, где находится пожарный, а также в каком он положении — горизонтальном или вертикальном. Представители спасательных служб уже выразили интерес, пожелав дальнейшей миниатюризации устройства.
1. Розовые ананасы
Американский контрольный орган FDA официально разрешил ввоз и продажу в США нового генно-модифицированного продукта. Это ананас с розовой мякотью. Биологам одной из крупных компаний по производству фруктов удалось внедрить в ДНК ананаса ген, ответственный за выработку ликопина — вещества, которое дает красный цвет. Ананасы, кстати, станут еще и более полезными, ведь ликопин — это антиоксидант, предохраняющий от болезней сердца и даже от онкологии. А страхи по поводу ГМО американские власти считают ненаучными, отмечая, что трансгенный ананас ничем не отличается от обычного. Выращивать новую культуру планируют в Коста-Рике.
Комментарии