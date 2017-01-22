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  • 22.01, 11:09

Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 32 человек

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Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 32 человек

Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 32 человек

Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 32 человек
  • Фото Reuters © 2017

    • Увеличилось число погибших при сходе с рельсов поезда в Индии. По последним данным, жертвами катастрофы стали 32 человека.

    Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти, еще 54 человека получили ранения.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее печальной трагедией. По его словам, Министерство железных дорог Индии контролирует ситуацию и работает над проведением поисково-спасательной операции. Сообщается, что спасатели работали на месте крушения всю ночь.

    Также премьер-министр заверил, что власти проведут подробное расследование аварии и представят доклад в ближайшее время. Семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП выплатят компенсации.

    Напомним, железнодорожная катастрофа произошла на границе индийских штатов Андхра-Прадеш и Орисса. Там сошли с рельсов семь вагонов и локомотив экспресса, следовавшего из Джагдалпура в Бхубанешвар. ЧП случилось примерно в 23 часа по местному времени.

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