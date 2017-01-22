Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 32 человек

Увеличилось число погибших при сходе с рельсов поезда в Индии. По последним данным, жертвами катастрофы стали 32 человека.NDTV со ссылкой на местные власти, еще 54 человека получили ранения.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее печальной трагедией. По его словам, Министерство железных дорог Индии контролирует ситуацию и работает над проведением поисково-спасательной операции. Сообщается, что спасатели работали на месте крушения всю ночь.
Также премьер-министр заверил, что власти проведут подробное расследование аварии и представят доклад в ближайшее время. Семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП выплатят компенсации.
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