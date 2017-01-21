Депутаты Рады предложили сделать использование украинского языка обязательным

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий исключительное использование украинского языка.
Кроме того, сообщает РИА Новости, предусматривается отмена закона «Об основах государственной языковой политики», принятого в 2012 году.
Отметим, что этот сейчас Конституционный суд Украины рассматривает дело о конституционности закона «Об основах языковой политики», который предусматривает возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. По мнению ряда депутатов Рады, эта норма создает условия для доминирования региональных языков над государственным.
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