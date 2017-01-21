Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обама во время инаугурации Дональда Трампа поразило пользователей соцсетей.
Oh.— John Schindler (@20committee) 20 января 2017 г.
My.
God.
That.
Look. pic.twitter.com/bQjFEmbF3F
Американские СМИ обратили внимание, что такую реакцию Мишель Обамы могла вызвать супруга Дональда Трампа Меланья — бывшая словенская фотомодель: когда Мишель находилась рядом с ней во время церемонии, ее взгляд становился презрительным.
When you ain’t even opened it yet, but you already know the gift trash. #MyFlotusIsBlack #ObamaDay pic.twitter.com/Sje4jJv2Oz— X (@XLNB) 20 января 2017 г.
официально стал 45-м президентом США. Барак Обама и его жена в этот день покинули Белый дом.
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