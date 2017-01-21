Международная пилорама
Международная пилорама 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 23:03

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

14 комментариев
Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обама во время инаугурации Дональда Трампа поразило пользователей соцсетей.

Фотографию супруги Барака Обамы, которая с убийственным выражением смотрит в камеру, опубликовал в своем Twitter журналист Джон Шиндлер, сопроводив картинку подписью: «О, боже мой. Этот взгляд». Этот пост вызвал целый поток шуток и комментариев. Впрочем, многие выражали сочувствие бывшей первой леди.



Американские СМИ обратили внимание, что такую реакцию Мишель Обамы могла вызвать супруга Дональда Трампа Меланья — бывшая словенская фотомодель: когда Мишель находилась рядом с ней во время церемонии, ее взгляд становился презрительным.



Напомним, 20 января состоялась церемония инаугурации Дональда Трампа, он официально стал 45-м президентом США. Барак Обама и его жена в этот день покинули Белый дом.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru