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  • 21.01, 21:31

Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию после угроз от ИГ

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Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию после угроз от ИГ

Пошутивший про Коран блогер Мэддисон покинул Россию после угроз от ИГ

Разгневанные мусульманские фанатики угрожали отрезать голову стендап-комику Илье Мэддисону (Илье Давыдову) — их оскорбила его старая шутка про Коран. Блогер удалил все свои аккаунты в соцсетях и сообщил, что покидает страну.

О том, что Илья Мэддисон на днях покинул свой родной город Владимир и уехал из России из-за травли, которую организовали на него сторонники террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), рассказал СМИ один из знакомых блогера.

Неизвестные угрожали комику в соцсетях, приходили к его родителям и сообщали, что любой ценой расправятся с «нечестивцем». В полицию блогер обратится тоже побоялся, потому что был уверен, что на него заведут дело из-за оскорбления чувств верующих, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Уезжая, Мэддисон заявил, что как только окажется в безопасном месте, опубликует видеосообщение, в котором расскажет подробнее, что с ним случилось. Сейчас связи с блогером нет.

Призыв найти и уничтожить комика начал распространяться в сети 18 января 2017 года. Мусульман оскорбило выступление комика, в котором он рассказывает о походе в туалет со священной книгой. Ролик был выложен в апреле 2015 года. Как отмечает Newsru.com, за все время видеозапись посмотрели от силы две тысячи человек — до тех пор, пока на днях на канал в Yoytube не сослался телеграм-канал сторонников ИГ с геолокацией в городе Грозный.

Мусульмане называли юмориста шайтаном, шакалом и свиньей, угрожали немедленной смертью, отсечением головы и тем, что «достанут его из-под земли с корнями».

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