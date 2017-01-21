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  • 21.01, 21:32

Прославленные гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями

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Прославленные гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями

Прославленные гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями

Прославленные гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями
  • Фото: sport.pnzreg.ru

    • У пятикратного призера Олимпиад Дениса Аблязина и двукратной чемпионки мира Ксении Семёновой родился сын.

    Мальчика решили назвать Ярославом, сообщает РИА Новости.

    Денис Аблязин: «Рост — 50 см, вес — 3300 граммов. Такой плотненький, здоровенький родился, хороший малыш!»

    Денис Аблязин и Ксения Семёнова начали встречаться в 2012 году. А в сентябре 2016 года спортсмены сыграли свадьбу.

    Аблязин завоевал пять медалей на Играх в Рио-де-Жанейро и Лондоне. В его активе три серебряных олимпийских награды и две бронзы. Ксения Семёнова дважды становилась чемпионкой мира.

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