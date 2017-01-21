Прославленные гимнасты Аблязин и Семёнова стали родителями

У пятикратного призера Олимпиад Дениса Аблязина и двукратной чемпионки мира Ксении Семёновой родился сын.РИА Новости.
Денис Аблязин: «Рост — 50 см, вес — 3300 граммов. Такой плотненький, здоровенький родился, хороший малыш!»
Денис Аблязин и Ксения Семёнова начали встречаться в 2012 году. А в сентябре 2016 года спортсмены сыграли свадьбу.
Аблязин завоевал пять медалей на Играх в Рио-де-Жанейро и Лондоне. В его активе три серебряных олимпийских награды и две бронзы. Ксения Семёнова дважды становилась чемпионкой мира.
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