Жительница Тулы нашла в батоне резиновую перчатку

Фотографию с разрезанным батоном женщина опубликовала в Twitter.
Угадайте,что я нашла в хлебушке?))) pic.twitter.com/OzA3IIPlvw— крупнина (@musy177) 20 января 2017 г.
Находка вызвала оживленную дискуссию в соцсетях. Некоторые пользователи, увидев фото, подумали, что из батона торчит другое известное резиновое изделие №1.
Судя по тем предметам, которые когда-то случалось находить россиянам в хлебе, жительнице Тулы еще «повезло». Недавно саратовская покупательница купила батон с крысиной головой. А жительница Костромы однажды обнаружила в хлебе червей. Свердловский хлебозавод как то раз испек хлеб со стеклом. И не только хлеб: чудовищная история приключилась с жителем Иванова, который купил в магазине котлету с человеческим пальцем внутри.
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