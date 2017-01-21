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  • 21.01, 20:01

Жительница Тулы нашла в батоне резиновую перчатку

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Жительница Тулы нашла в батоне резиновую перчатку

Жительница Тулы нашла в батоне резиновую перчатку

Жительница Тулы нашла в батоне резиновую перчатку
  • Фото: @musy177 /twitter.com

    • Фотографию с разрезанным батоном женщина опубликовала в Twitter.

    Жительница Тулы купила в магазине «Батон Майонезный», который испекли на местном «Узловском хлебокомбинате». Разрезав хлеб, женщина обнаружила внутри «начинку» — использованную резиновую перчатку.




    Находка вызвала оживленную дискуссию в соцсетях. Некоторые пользователи, увидев фото, подумали, что из батона торчит другое известное резиновое изделие №1.

    Судя по тем предметам, которые когда-то случалось находить россиянам в хлебе, жительнице Тулы еще «повезло». Недавно саратовская покупательница купила батон с крысиной головой. А жительница Костромы однажды обнаружила в хлебе червей. Свердловский хлебозавод как то раз испек хлеб со стеклом. И не только хлеб: чудовищная история приключилась с жителем Иванова, который купил в магазине котлету с человеческим пальцем внутри.

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