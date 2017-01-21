Центральное телевидение
Центральное телевидение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 20:01

Хакеры сообщили о стрельбе в Трампа на инаугурации

3 комментария
Хакеры сообщили о стрельбе в Трампа на инаугурации

Хакеры сообщили о стрельбе в Трампа на инаугурации

Хакеры сообщили о стрельбе в Трампа на инаугурации
  • Фото: mirror.co.uk

    • Хакеры взломали Twitter-аккаунт BBC Northampton и оставили там сообщение о ранении президента США Дональда Трампа на инаугурации.

    Новость с пометкой «срочно» о ранении 45-го президента США появилось в Twitter издания BBC Northampt этим утром. Сообщалось, что президент Трамп ранен выстрелом в руку.

    Запись быстро удалили, а редакция принесла извинения всем за «необычный» твит. В BBC сообщили, что аккаунт был взломан и сейчас ведется расследование, как такое могло случиться.




    За день до инаугурации авторитетный американский телеканал CNN опубликовал материал, в котором рассказывалось, что было бы, если 20 января на инаугуации убили Дональда Трампа, а вслед за ним всю его команду. Репортаж вызвал волну негодования среди ряда американских граждан. Пользователи соцсетей оставляли гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критиковали телеканал в Facebook и Twitter.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru