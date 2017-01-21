Хакеры сообщили о стрельбе в Трампа на инаугурации

Хакеры взломали
Twitter издания BBC Northampt этим утром. Сообщалось, что президент Трамп ранен выстрелом в руку.
Twitter-аккаунт BBC Northampton и оставили там сообщение о ранении президента США Дональда Трампа на инаугурации.
Запись быстро удалили, а редакция принесла извинения всем за «необычный» твит. В BBC сообщили, что аккаунт был взломан и сейчас ведется расследование, как такое могло случиться.
Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR— BBC Northampton (@BBCNorthampton) 21 января 2017 г.
За день до инаугурации авторитетный американский телеканал CNN опубликовал материал, в котором рассказывалось, что было бы, если 20 января на инаугуации убили Дональда Трампа, а вслед за ним всю его команду. Репортаж вызвал волну негодования среди ряда американских граждан. Пользователи соцсетей оставляли гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критиковали телеканал в Facebook и Twitter.
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