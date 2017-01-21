Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

Российские биатлонисты показали третий результат в эстафете 4x7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

302 биатлон

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко опередили соперников из Украины и завоевали бронзовые награды.Лучший же результат показали немцы. До последнего за победу со сборной Германии билась команда Норвегии.