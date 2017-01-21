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Биатлонный сезон — 2016/2017
Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ
21.01.2017, 18:39
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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ
Российские биатлонисты показали третий результат в эстафете 4x7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
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биатлон
Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко опередили соперников из Украины и завоевали бронзовые награды.
Лучший же результат показали немцы. До последнего за победу со сборной Германии билась команда Норвегии.
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