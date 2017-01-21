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  • 21.01, 20:01

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ

Российские биатлонисты показали третий результат в эстафете 4x7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Дмитрий Малышко опередили соперников из Украины и завоевали бронзовые награды.

Лучший же результат показали немцы. До последнего за победу со сборной Германии билась команда Норвегии.

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