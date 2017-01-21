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  • 21.01, 18:29

Ле Пен назвала избрание Трампа «ударом по старой Европе»

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Ле Пен назвала избрание Трампа «ударом по старой Европе»

Ле Пен назвала избрание Трампа «ударом по старой Европе»

Марин Ле Пен заявила, что избрание Дональда Трампа президентом США стало вторым серьезным ударом по Европе после Brexit.

Политик отметила, что позиция Трампа по европейскому вопросу «ясна и понятна», а также выразила уверенность в том, что он «не будет поддерживать систему притеснения людей».

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт»: «Второй удар по старой Европе не заставил себя долго ждать — избрание президентом США господина Трампа. Его позиция по Европе ясна и понятна. Он не будет поддерживать систему притеснения людей».

Кроме того, выступая на конференции Freedom for Europe, кандидат в президенты Франции заявила, что прошлом году «пробудились англо-саксонские страны». А в 2017-й «станет годом, когда проснётся континентальная Европа». Это, по словам Ле Пен, просто вопрос времени, передает РИА Новости.

Помешать же переменам, подчеркнула Ле Пен, пытаются представители элиты, которые превратили Евросоюз в религию и запретили любую критику своей системы.

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