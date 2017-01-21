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  • 21.01, 21:32
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Ксения Собчак срочно ищет няню

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Ксения Собчак срочно ищет няню

Ксения Собчак срочно ищет няню

Ксения Собчак срочно ищет няню

    Кому доверит телеведущая двухмесячного Платона: русской пенсионерке, английской гувернантке или филиппинке.

    У Ксении Собчак времени явно в обрез: легкая укладка и экспресс-макияж — так быстрее. С нарядами звезда тоже не заморачивается: первый попавшийся жакет с вешалки, и модный образ готов. На все про все 20 минут между кормлением и купанием сына.

    Это раньше «блондинка в шоколаде» только и успевала менять Майами на Сан-Тропе, а теперь, пока ее подружки потягивали коктейли в жарких странах, 35-летняя Собчак все новогодние каникулы стирает пеленки и нянчится с Платоном Максимовичем Виторганом. В праздники она ходила в пижаме без бюстгальтера, чтобы он не сдавливал грудь и молоко не застаивалось, делилась первыми трогательными снимками сына, выбирала люстру в холл и была совершенно счастлива в своем «периоде гнездования».




    Молодую маму Собчак уже не волнуют награды и светские премии. Все мысли — о Платоне Виторгане: вовремя ли уснул, хорошо ли поел, не мучается ли коликами. Собчак не скрывает: она бы три года сидела в декретном отпуске.

    Но должность редактора глянца обязывает появляться на показах и кинопремиях. А значит нужно няню искать. Но кому доверить самое дорогое, что у нее есть — долгожданного сына? Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова советует телеведущей нанять филлипинку. Для звезд — это не няня, а настоящий клад. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

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