Ксения Собчак срочно ищет няню

Кому доверит телеведущая двухмесячного Платона: русской пенсионерке, английской гувернантке или филиппинке.
Это раньше «блондинка в шоколаде» только и успевала менять Майами на Сан-Тропе, а теперь, пока ее подружки потягивали коктейли в жарких странах, 35-летняя Собчак все новогодние каникулы стирает пеленки и нянчится с Платоном Максимовичем Виторганом. В праздники она ходила в пижаме без бюстгальтера, чтобы он не сдавливал грудь и молоко не застаивалось, делилась первыми трогательными снимками сына, выбирала люстру в холл и была совершенно счастлива в своем «периоде гнездования».
Молодую маму Собчак уже не волнуют награды и светские премии. Все мысли — о Платоне Виторгане: вовремя ли уснул, хорошо ли поел, не мучается ли коликами. Собчак не скрывает: она бы три года сидела в декретном отпуске.
Но должность редактора глянца обязывает появляться на показах и кинопремиях. А значит нужно няню искать. Но кому доверить самое дорогое, что у нее есть — долгожданного сына? Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова советует телеведущей нанять филлипинку. Для звезд — это не няня, а настоящий клад. Подробнее — в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
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