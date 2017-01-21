Песков: Сноуден не игрушка, которую можно подарить

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности экстрадиции бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным… Он (Сноуден) не игрушка, которую можно подарить, он человек».
При этом Песков напомнил, что Сноудену после возвращения в США может грозить смертная казнь, передает РИА Новости.
передал прессе материалы о слежке американскими спецслужбами за простыми людьми и зарубежными лидерами. Опасаясь преследований, Сноуден перебрался в Россию. Недавно разоблачителю продлили вид на жительство в РФ на 2 года.
В США же Сноудена обвиняют в умышленной передаче секретных данных спецслужбам других стран и ряде других преступлений.
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