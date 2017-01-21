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  • 21.01, 21:32
Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник. артисты, кино, несчастные случаи, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник

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Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник

Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник

Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник

    Исполнитель главной роли Максима Каммерера в фильме «Обитаемый остров» Василий Степанов прикован к постели. Сможет ли он снова встать на ноги?

    Василий Степанов на больничной койке: актер осунулся, под глазами синяки, а любое движение доставляет ему невыносимые боли. Навестить актера пришла близкая подруга Лена Ленина, она с трудом узнает в этом изможденном мужчине красавца с голубого экрана.

    Степанов рассказал, как перед Новым годом он возвращался поздним вечером из магазина, поскользнулся и неудачно упал на спину.

    Василий Степанов, актер: «Ну, вот шел, упал! Открытый перелом. У нас детский садик там, на ступеньках упал, да и все».

    От удара о бетонные ступеньки актер потерял сознание. Он так и пролежал в снегу на морозе, пока не забрала скорая. В 
    больнице у звезды «Обитаемого острова» врачи диагностировали компрессионный перелом двух позвонков и трещину тазобедренной кости. Как быстро восстановится Степанов, и сможет ли он вернуться в профессию, пока не известно — доктора прогнозов не дают. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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