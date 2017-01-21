Звезда фильма «Обитаемый остров» сломал позвоночник

Исполнитель главной роли Максима Каммерера в фильме «Обитаемый остров» Василий Степанов прикован к постели. Сможет ли он снова встать на ноги?
Степанов рассказал, как перед Новым годом он возвращался поздним вечером из магазина, поскользнулся и неудачно упал на спину.
Василий Степанов, актер: «Ну, вот шел, упал! Открытый перелом. У нас детский садик там, на ступеньках упал, да и все».
От удара о бетонные ступеньки актер потерял сознание. Он так и пролежал в снегу на морозе, пока не забрала скорая. В
больнице у звезды «Обитаемого острова» врачи диагностировали компрессионный перелом двух позвонков и трещину тазобедренной кости. Как быстро восстановится Степанов, и сможет ли он вернуться в профессию, пока не известно — доктора прогнозов не дают. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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