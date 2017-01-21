Наташа Королёва похоронила любимую бабушку

На Берковецком кладбище в Киеве проводили в последний путь Софию Николаевну Быстрик. Но для Наташи Королёвой она всегда была просто бабой Соней.
Смерть бабушки для Королёвой — тяжелый удар. Будущей звезде она была второй мамой. Пока знаменитые родители пропадали на репетициях, маленькую Наташу воспитывала баба Соня.
У бабы Сони кроме певицы еще трое внуков, но самой любимой была Наташа. Звезда баловала бабушку дорогими подарками и раз в неделю звонила справиться о здоровье и просто поболтать. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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