Моя революция
Моя революция 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.01, 21:32
Наташа Королёва похоронила любимую бабушку. Киев, Королёва, похороны, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наташа Королёва похоронила любимую бабушку

комментировать
Наташа Королёва похоронила любимую бабушку

Наташа Королёва похоронила любимую бабушку

Наташа Королёва похоронила любимую бабушку

    На Берковецком кладбище в Киеве проводили в последний путь Софию Николаевну Быстрик. Но для Наташи Королёвой она всегда была просто бабой Соней.

    Наташа Королёва прячет опухшие от слез глаза за темными очками. Людмила Порывай не сдерживает рыданий: она прощается с мамой.

    Смерть бабушки для Королёвой — тяжелый удар. Будущей звезде она была второй мамой. Пока знаменитые родители пропадали на репетициях, маленькую Наташу воспитывала баба Соня.

    У бабы Сони кроме певицы еще трое внуков, но самой любимой была Наташа. Звезда баловала бабушку дорогими подарками и раз в неделю звонила справиться о здоровье и просто поболтать. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru