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  • 21.01, 21:32
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Джигурда требует от бывшей жены алименты на свое содержание

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Джигурда требует от бывшей жены алименты на свое содержание

Джигурда требует от бывшей жены алименты на свое содержание

Джигурда требует от бывшей жены алименты на свое содержание

    После провального дела о наследстве, которое якобы Джигурде оставила его любовница, актер снова решил подать в суд на свою бывшую супругу Марину Анисину.

    Никита Дижгурда не скрывает: подать на алименты его вынуждают обстоятельства. Он нигде не работает, а все свои накопления тратит на адвокатов. В последнее время актера чаще можно увидеть не в кино, не в театре, а в зале суда.

    Джигурда то разводится с Мариной Анисиной, то делит многомиллионное наследство подруги Людмилы Браташ с ее родной сестрой Светланой Романовой. Напомним, близкая подруга и крестная детей Джигурды Людмила Браташ скончалась в собственной квартире в феврале прошлого года. Владелица частной авиакомпании и миллионерша страдала алкоголизмом. В состоянии опьянения она упала, ударилась головой и получила смертельную травму. После смерти бизнесвумен актер обнародовал завещание, написанное якобы рукой Людмилы Браташ, согласно которому все ее имущество достается не родной сестре Светлане Романовой, а детям Никиты Джигурды.

    На данный момент слушание приостановлено. У Джигурды требуют не ксерокопию завещания, а оригинал документа. Но Никита Борисович почему-то не торопится предоставить подлинник в суд. Может быть актер просто боится, что будет раскрыт подлог? Ведь если экспертиза установит, что завещание — это подделка, Джигурде светит пять лет колонии общего режима и штраф в полтора миллиона рублей за мошенничество.

    Но Джигурду, похоже, уже совсем не расстраивает исход безнадежного дела о многомиллионном наследстве. У него туз в рукаве — брачный контракт с Мариной Анисиной, согласно которому бывшая жена обязана его содержать. Якобы эту бумагу они подписали еще девять лет назад перед свадьбой.

    Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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