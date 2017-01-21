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  • 21.01, 21:31
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«Говорящие тапки» вступились за обиженную телезрителями Пугачёву

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«Говорящие тапки» вступились за обиженную телезрителями Пугачёву

«Говорящие тапки» вступились за обиженную телезрителями Пугачёву

    Алла Пугачёва и Максим Галкин, как только видят камеры, теперь сразу посылают журналистов… к другим артистам. В каждом слове Примадонны и юмориста — нескрываемая обида: почти 170 тысяч человек после празднования Нового года потребовали убрать Пугачёву с голубых экранов и дать дорогу молодым дарованиям.

    Инициатор петиции — Вадим Манукян. До истории с Примадонной его знали только в родном Ростове-на-Дону. А теперь имя мужчины у всех на устах. Артисты называют его «чистильщиком шоу-бизнеса». Ведь он решил сместить с пьедестала наше все — Пугачёву!

    Гражданская позиция автора петиции в следующем: ему было скучно смотреть телевизор в новогоднюю ночь. На каждой кнопке была Пугачёва и ее свита. И даже после разгоревшегося скандала он продолжает стоять на своем: надо что-то менять.

    Вадим Манукян: «Позиция не меняется. Нужно все изменять. Мне не понравился сам формат застолья. И все, что там происходило. И шутки, которые там были. Единственное, чего мне хотелось, — уйти от скандальной ситуации, которая реально произошла. Но это произошло помимо моей воли».

    А Пугачёва подозревает: новый скандал — дело рук ее личных врагов, которым невыгодно, чтобы она вернулась на сцену.

    Алла Пугачёва: «Вы прекрасно знаете, что это „заказуха“, я даже знаю кто».

    Манукян оправдывается: Примадонну ему не заказывали. Больше того: женщину которая поет, он не хотел обидеть.

    Вадим Манукян: «Мне никто ничего конкретно не заказывал. Я могу сказать абсолютно честно. Естественно, я не направлял против нее конкретно свою петицию».

    Пугачёва реагирует на критику в своем репертуаре. На гневную петицию отвечают ее розовые тапки с бантиком.

    Живем дальше!!!Люблю вас!!!

    Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)




    Примадонну поддерживают резиновые сабо Николая Баскова.




    И кожаные шлепанцы Филиппа Киркорова.




    И белые тапочки из меха Яны Рудковской.

    Долго думала принимать Эстафету от @fkirkorov или нет , но поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным — лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. Ещё PS: Вот, мы даже с Тиманом @timatiofficial мировую подписали. Недавно. После 8 летней войны — «белой» и «чёрной» 🌹 Розы, так сказать… Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга🤣Мира и добра всем! И давайте помнить всегда , что Не ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ ! А кто отречётся — туда вам и дорога …

    Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)




    Теперь все ждут, когда же Примадонну поддержит обувь Максима Галкина. Или он ходит по замку босиком? Смотрите продолжение в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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