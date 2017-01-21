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  • 21.01, 12:26

В Новокузнецке вспыхнула высотка: двое погибли, шестеро в больнице

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В Новокузнецке вспыхнула высотка: двое погибли, шестеро в больнице

В Новокузнецке вспыхнула высотка: двое погибли, шестеро в больнице

Десятерым жильцам многоэтажного дома в Новокузнецке понадобилась медицинская помощь после пожара, в котором погибли два человека.

Следственные органы выясняют обстоятельства пожара в многоэтажном доме в Новокузнецке. Два человека погибли, шестеро госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди пострадавших — два несовершеннолетних ребенка. Одна из пострадавших, 58-летняя новокузнечанка, скончалась на больничной койке, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Пожар произошел около шести утра, загорелась квартира на пятом этаже. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.

Спасатели обнаружили в квартире погибшего 49-летнего мужчину. Следов насильственной смерти на его теле не нашли. Установлено, что накануне хозяин дома с приятелем распивали спиртные напитки. Когда начался пожар, гость проснулся и успел выбежать на балкон, откуда его эвакуировали сотрудники МЧС.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

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