В Новокузнецке вспыхнула высотка: двое погибли, шестеро в больнице

Десятерым жильцам многоэтажного дома в Новокузнецке понадобилась медицинская помощь после пожара, в котором погибли два человека.Комсомольской правды».
Пожар произошел около шести утра, загорелась квартира на пятом этаже. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма.
Спасатели обнаружили в квартире погибшего 49-летнего мужчину. Следов насильственной смерти на его теле не нашли. Установлено, что накануне хозяин дома с приятелем распивали спиртные напитки. Когда начался пожар, гость проснулся и успел выбежать на балкон, откуда его эвакуировали сотрудники МЧС.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
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