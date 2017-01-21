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  • 21.01, 10:56

В России расширен список наркотических и психотропных веществ

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В России расширен список наркотических и психотропных веществ

В России расширен список наркотических и психотропных веществ

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.

В постановлении сказано, что в ряде регионов России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление нового психоактивного вещества.

Из сообщения правительства РФ: «Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ, отметили в кабинете министров.

Ранее правительство утвердило «дорожную карту» по повышению доступности наркотических веществ для обезболивания. Решение было направлено на повышение доступности и качества обезболивающей терапии, внедрению в клиническую практику современных подходов. Была расширена номенклатура препаратов, используемых при болевом синдроме, упрощена процедура их назначения. Постановление было подписано после резонансных событий 2015 года, когда в СМИ появились сообщения о нескольких самоубийствах раковых больных. Люди покончили с собой из-за невыносимой боли.

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