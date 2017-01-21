СМИ: в Twitter Трампа по ошибке загрузили фото с инаугурации Обамы

Во время инаугурации
Newsweek и другие американские СМИ, ошибку заметили пользователи Twitter. На официальной странице президента США @POTUS во время церемонии инаугурации появилась фотография Дональда Трампа. И казалось бы, все правильно, однако пользователи соцсети заметили, что погода не соответствовала дождливому дню. Когда стали разбираться, выяснилось, что на фоне аккаунта оказалась выложена фотография 2009 года, на которой демократы приветствуют победителя президентской гонки Барака Обаму и размахивают американскими флажками.
45-го президента США произошло несколько курьезных накладок. В официальный Twitter Трампа по ошибке загрузили фотографию с церемонии вступления в должность Обамы в 2009 году. А во время трансляции на одном из американских телеканалов появились очень загадочные субтитры.
Ошибку исправили довольно оперативно, после того, как о ней написали все ведущие американские СМИ. И теперь в официальном аккаунте президента США в Twitter фоном стоит размытая фотография Дональда Трампа: в задумчивости у окна.
Другим курьезом трансляции инаугурации стала накладка во время трансляции церемонии на телеканале BBC. По каким-то техническим причинам в кадр во время прямого эфира по ошибке попали субтитры от телесериала.
Из текста трансляции инаугурации Трампа на телеканале BBC: «Просто скажи ему убираться с глаз моих. Значит, это он был в твоей комнате. Просто закрой это, ладно? Да, оставь его в покое!»
Ранее Трамп заявлял, что намерен и дальше пользоваться своим личным аккаунтом в Twitter @realdonaldtrump, который насчитывает на 4,5 млн больше подписчиков, чем официальная страничкt президента США, напоминает РИА Новости.
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