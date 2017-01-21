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  • 21.01, 06:22

Турецкий парламент принял конституционные поправки о президентской форме правления

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Турецкий парламент принял конституционные поправки о президентской форме правления

Турецкий парламент принял конституционные поправки о президентской форме правления

После трех суток обсуждения парламент Турции поддержал законопроект о внесении в основной закон страны 18 поправок.

По сведениям ТАСС, за принятие пакета конституционных поправок высказались 339 депутатов парламента Турции из 488, принимавших участие в голосовании. В случае, если бы голосов было бы 366, то законопроект вступил бы в силу, минуя стадию народного референдума. В ближайшее время поправки будут переданы на утверждение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Если он ратифицирует документ, то референдум может состояться уже в апреле.

Поправки предполагают смену формы правления в стране с парламентской на президентскую. Полномочия президента Турции будут расширены, а должность премьер-министра ликвидирована. Однако парламент получит возможность инициировать в отношении главы государства судебные разбирательства, для чего подобная инициатива должна будет получить поддержку более 50% парламентариев.

Также предполагается увеличить число депутатов с 550 до 600. Кроме того, будет снижен возрастной порог: стать депутатом парламента Турции смогут лица, достигшие 18 лет.

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