Трамп поблагодарил чету Клинтон за то, что супруги пришли на его инаугурацию

Президент США Дональд Трамп пожал руку своей сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и поблагодарил ее за то, что она пришла на церемонию его инаугурации.CBS транслировал короткую встречу нового президента США Дональда Трампа с его соперницей по президентской гонке от Демократической партии США Хиллари Клинтон и ее супругом, 42-м президентом США. Особый интерес американских СМИ вызвало то, что Трамп пожал руку Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп, президент США: «Спасибо, что ты здесь».
почтить американскую демократию и ее ценности».
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