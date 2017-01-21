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  • 21.01, 04:52

Трамп поблагодарил чету Клинтон за то, что супруги пришли на его инаугурацию

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Трамп поблагодарил чету Клинтон за то, что супруги пришли на его инаугурацию

Трамп поблагодарил чету Клинтон за то, что супруги пришли на его инаугурацию

Президент США Дональд Трамп пожал руку своей сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и поблагодарил ее за то, что она пришла на церемонию его инаугурации.

Телеканал CBS транслировал короткую встречу нового президента США Дональда Трампа с его соперницей по президентской гонке от Демократической партии США Хиллари Клинтон и ее супругом, 42-м президентом США. Особый интерес американских СМИ вызвало то, что Трамп пожал руку Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп, президент США: «Спасибо, что ты здесь».

Напомним, в ходе предвыборной гонки и теледебатов оба кандидата неоднократно обменивались в адрес друг друга язвительными комментариями и колкостями. Клинтон уже объяснила своим сторонникам, зачем она пришла на инаугурацию. По ее словам, она пришла, чтобы «почтить американскую демократию и ее ценности».

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