Дональд Трамп объявил в США перестройку

вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что США будут искать дружбы с другими странами, понимая при этом, что те ставят на первое место собственные национальные интересы.
45-й президент США Дональд Трамп принял присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
Президент Америки пообещал вернуть власть народу — «после долгих лет нахождения у власти американской элиты», подчеркнул он.
Дональд Трамп: «Слишком долго одна маленькая группа людей в столице руководила страной и пожинала плоды, тогда как народ нес на себе бремя».
Отныне 45-й президент намерен вместе с американским народом «перестраивать страну».
Дональд Трамп: «Вместе мы определим курс Америки и мира на много-много предстоящих лет»
Говоря о внешней политике, Трамп пообещал «прокладывать курс для Америки и всего мира на многие и многие годы» при этом заметил, что США не будут навязывать свои ценности остальным странам мира.
Дональд Трамп: «Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных».
Также президент США Дональд Трамп собирается уничтожить радикальный исламский терроризм в мире — буквально «стереть с лица земли» экстремистское «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).
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