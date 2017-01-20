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  • 20.01, 21:17

Дональд Трамп объявил в США перестройку

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Дональд Трамп объявил в США перестройку

Дональд Трамп объявил в США перестройку

Дональд Трамп объявил в США перестройку

45-й президент США Дональд Трамп принял присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

Произнося инаугурационную речь, вступивший в должность президент США Дональд Трамп заявил, что США будут искать дружбы с другими странами, понимая при этом, что те ставят на первое место собственные национальные интересы.

Президент Америки пообещал вернуть власть народу — «после долгих лет нахождения у власти американской элиты», подчеркнул он.

Дональд Трамп: «Слишком долго одна маленькая группа людей в столице руководила страной и пожинала плоды, тогда как народ нес на себе бремя».

Отныне 45-й президент намерен вместе с американским народом «перестраивать страну».

Дональд Трамп: «Вместе мы определим курс Америки и мира на много-много предстоящих лет»

Говоря о внешней политике, Трамп пообещал «прокладывать курс для Америки и всего мира на многие и многие годы» при этом заметил, что США не будут навязывать свои ценности остальным странам мира.

Дональд Трамп: «Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных».

Также президент США Дональд Трамп собирается уничтожить радикальный исламский терроризм в мире — буквально «стереть с лица земли» экстремистское «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России).

45-президент США начал свою речь заявлением, что его администрация приступает к восстановлению Америки. А закончил обещанием снова сделать страну сильной, богатой, безопасной и великой страной.

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