В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба

Неожиданная находка поджидала петербуржцев в доме на Приморском шоссе.

В Петербурге поймали сбежавшего «финна». Он прятался на чердаке одного из домов на Приморском шоссе. Беглеца, всполошившего жильцов, обнаружили сотрудники коммунальной службы при обследовании здания.Им оказался ястреб-тетеревятник. Скорее всего, он забрался на чердак, охотясь за голубями, а вот самостоятельно выбраться уже не смог.Птицу обследовали ветеринары. Они заметили, что у хищника поврежден глаз. А также обнаружили на правой лапе кольцо с маркировкой музея зоологии Финляндии и отметку, свидетельствующую о содержании в полувольных условиях.Сейчас информацию о ястребе уточняют в институте проблем экологии и эволюции РАН и в природоохранном ведомстве Финляндии.