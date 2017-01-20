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  • 20.01, 19:46
В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба. Санкт-Петербург, Финляндия, животные, курьезы, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба

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В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба

В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба

В Питере поймали охотившегося на голубей финского ястреба

    Неожиданная находка поджидала петербуржцев в доме на Приморском шоссе.

    В Петербурге поймали сбежавшего «финна». Он прятался на чердаке одного из домов на Приморском шоссе. Беглеца, всполошившего жильцов, обнаружили сотрудники коммунальной службы при обследовании здания.

    Им оказался ястреб-тетеревятник. Скорее всего, он забрался на чердак, охотясь за голубями, а вот самостоятельно выбраться уже не смог.

    Птицу обследовали ветеринары. Они заметили, что у хищника поврежден глаз. А также обнаружили на правой лапе кольцо с маркировкой музея зоологии Финляндии и отметку, свидетельствующую о содержании в полувольных условиях.

    Сейчас информацию о ястребе уточняют в институте проблем экологии и эволюции РАН и в природоохранном ведомстве Финляндии.

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