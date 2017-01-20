Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте

Морской символ острова Котлин ждет возрождение.

Один из последних в мире деревянных маяков, расположенный на острове Котлин, сохранят и отремонтируют. Когда доступ к нему закрыли, а старую дощатую обшивку башни стали разбирать, жители Кронштадта забеспокоились, не лишится ли город своего символа.С тех пор как построили комплекс защитных сооружений и изменили маршрут фарватера, задний створный знак большого кронштадтского рейда утратил свое навигационное назначение. Однако остался действующим, своего рода резервным. Уступающий другим маякам по высоте этот деревянный пользуется особой популярностью из-за романтики места и своей доступности.Знак находится на территории западной Усть-Рогатки — это причал Петровского канала, разделяющий Среднюю и Купеческую гавани. После окончания ремонта маяку вернут белый цвет, а развернутый к морю щит дневной видимости выкрасят в красный с черной полосой посередине.