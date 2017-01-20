ЧП. Расследование
ЧП. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 19:45
Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте. Кронштадт, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте

комментировать
Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте

Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте

Военные отреставрируют уникальный деревянный маяк в Кронштадте

    Морской символ острова Котлин ждет возрождение.

    Один из последних в мире деревянных маяков, расположенный на острове Котлин, сохранят и отремонтируют. Когда доступ к нему закрыли, а старую дощатую обшивку башни стали разбирать, жители Кронштадта забеспокоились, не лишится ли город своего символа.

    С тех пор как построили комплекс защитных сооружений и изменили маршрут фарватера, задний створный знак большого кронштадтского рейда утратил свое навигационное назначение. Однако остался действующим, своего рода резервным. Уступающий другим маякам по высоте этот деревянный пользуется особой популярностью из-за романтики места и своей доступности.

    Знак находится на территории западной Усть-Рогатки — это причал Петровского канала, разделяющий Среднюю и Купеческую гавани. После окончания ремонта маяку вернут белый цвет, а развернутый к морю щит дневной видимости выкрасят в красный с черной полосой посередине.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru