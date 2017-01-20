Петербургские коммунисты предлагают штрафовать за отрицание Октября 1917-го

Экстравагантные предложения законотворцам написали члены организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти». В канун годовщины смерти Ленина они вышли на митинг к памятнику Ильичу у Финляндского вокзала.

В канун 93-летия со дня смерти вождя мировой революции петербургские коммунисты вышли на площадь у Финляндского вокзала с январскими тезисами. Митингующие, которых собралось не более полусотни, единогласно выступили против так называемого искажения истории.Руководитель организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» заявил о том, что его движение вместе с партией «Коммунисты России» направили письмо председателю ГосДумы Вячеславу Володину с инициативой законопроекта. Они предлагают ввести общественные работы или наложить штраф в размере 50 МРОТ за отрицание штурма Зимнего дворца, выстрела «Авроры» 25 октября (7 ноября) 1917 года.На этом собравшиеся не остановились и выступили за введение еще одного закона о вечном хранении тела Ленина в мавзолее и напомнили, что именно Владимир Ильич отделил церковь от государства. Этим митингом коммунисты Петербурга начали серию акций, приуроченных к празднованию 100-летия Октябрьской революции.