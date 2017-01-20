Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 18:16
В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП

комментировать
В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП

В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП

В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП

    Дорожная авария на кольцевой дороге привела к пробке в районе Большого Обуховского моста.

    Из-за аварии с бензовозом на петербургской КАД вылилось четыре тонны дизельного топлива. Серьезное ДТП произошло днем в районе Большого Обуховского моста.

    По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась на бок. По словам очевидцев, происшествие спровоцировала поломка автомобиля, он потерял колесо во время движения.

    Для ликвидации последствий привлекли спасателей. Они залили пеной топливо на дороге и приступили к подъему опрокинувшегося бензовоза. Во время аварии никто не пострадал. Однако на автобане возникла многокилометровая пробка. Движение временно ограничили по двум полосам.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru