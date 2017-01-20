В Петербурге бензовоз потерял колесо и устроил ДТП

Дорожная авария на кольцевой дороге привела к пробке в районе Большого Обуховского моста.

Из-за аварии с бензовозом на петербургской КАД вылилось четыре тонны дизельного топлива. Серьезное ДТП произошло днем в районе Большого Обуховского моста.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась на бок. По словам очевидцев, происшествие спровоцировала поломка автомобиля, он потерял колесо во время движения.Для ликвидации последствий привлекли спасателей. Они залили пеной топливо на дороге и приступили к подъему опрокинувшегося бензовоза. Во время аварии никто не пострадал. Однако на автобане возникла многокилометровая пробка. Движение временно ограничили по двум полосам.