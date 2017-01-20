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  • 20.01, 18:15

Пьяный пермяк избил двух фельдшеров, измерявших ему давление

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Пьяный пермяк избил двух фельдшеров, измерявших ему давление

Пьяный пермяк избил двух фельдшеров, измерявших ему давление

В ночь на 20 января бригада скорой помощи прибыла по вызову в село Вознесенское Верещагинского района: 49-летний мужчина пожаловался на высокое давление.

Как сообщает «Комсомольская правда», пациент встретил медиков, сидя за столом перед стаканом с водкой.

После того как женщины измерили давление больному, он набросился на врачей с кулаками. 59-летнюю женщину-фельдшера буян ударил по лицу. Когда за коллегу вступилась 44-летняя фельдшер, пациент избил и ее.

Бригада скорой помощи сообщила о происшествии в полицию. А потом избитые медики были вынуждены сами обратиться за помощью: у одной образовались гематомы, у другой резко подскочило давление.

О ЧП доложили в областную администрацию. И.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников высказался за ужесточении на федеральном уровне ответственности за нападение на работников скорой помощи.

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