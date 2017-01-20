Пьяный пермяк избил двух фельдшеров, измерявших ему давление

В ночь на 20 января бригада скорой помощи прибыла по вызову в село Вознесенское Верещагинского района:
Комсомольская правда», пациент встретил медиков, сидя за столом перед стаканом с водкой.
49-летний мужчина пожаловался на высокое давление.
После того как женщины измерили давление больному, он набросился на врачей с кулаками. 59-летнюю женщину-фельдшера буян ударил по лицу. Когда за коллегу вступилась 44-летняя фельдшер, пациент избил и ее.
Бригада скорой помощи сообщила о происшествии в полицию. А потом избитые медики были вынуждены сами обратиться за помощью: у одной образовались гематомы, у другой резко подскочило давление.
О ЧП доложили в областную администрацию. И.о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Плотников высказался за ужесточении на федеральном уровне ответственности за нападение на работников скорой помощи.
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