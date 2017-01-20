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  • 20.01, 16:44

Размер имеет значение: СМИ узнали причину взрывов аппаратов Galaxy Note 7

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Размер имеет значение: СМИ узнали причину взрывов аппаратов Galaxy Note 7

Размер имеет значение: СМИ узнали причину взрывов аппаратов Galaxy Note 7

Причиной возгораний смартфонов Galaxy Note 7, произведенных компанией Samsung, стали аккумуляторы, вернее, их размер.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, к воспламенению приводил неправильный размер аккумуляторных батарей, из-за чего некоторые аппараты этой модели начинали перегреваться. По информации издания, в качестве дополнительной причины называются недочеты при изготовлении смартфонов.

Компания Samsung разбирается в причинах возгораний Galaxy Note 7, результаты расследования будут обнародованы 23 января. Этой осенью, когда начали поступать сообщения о взрывоопасных аккумуляторах, разработчик был вынужден объявить массовый отзыв этих смартфонов.

Когда производитель решил, что причина неполадок обнаружена и устранена, пользователям предложили купленные ранее гаджеты обменять на новые. Но вскоре выяснилось, что проблема не решена, аппараты как взрывались, так и взрываются. После этого компания Samsung решила полностью отозвать Galaxy Note 7 и прекратить их производство.

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