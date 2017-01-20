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  • 20.01, 15:13
В Уфе слепого заставили купить билет на автобус для собаки-поводыря. инвалиды, слепые, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Уфе слепого заставили купить билет на автобус для собаки-поводыря

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В Уфе слепого заставили купить билет на автобус для <nobr>собаки-поводыря</nobr>

В Уфе слепого заставили купить билет на автобус для собаки-поводыря

В Уфе слепого заставили купить билет на автобус для <nobr>собаки-поводыря</nobr>

    В Уфе сотрудники вокзала отказались пустить в автобус слепого, потребовав, чтобы молодой человек заплатил двойную цену.

    Собаке-поводырю тоже необходим билет, убеждали кондукторы. Четвероногого помощника они предлагали оформить как багаж.

    Собака — неотъемлемая часть жизни 32-летнего Айрата, без нее ему не сделать и шага. Несколько лет назад после страшного ДТП мужчина ослеп. Долгое время вообще не выходил на улицу. Добродушный пес стал для мужчины настоящим спасением. А теперь к основным маршрутам, которыми мужчина пользуется ежедневно, добавился еще один — до прокуратуры. Айрат Гилязетдинов был вынужден обратиться в надзорное ведомство, после того как сотрудники автовокзала потребовали оплатить проезд собаки-поводыря.После этого в Генеральной прокуратуре решили проанализировать, как в регионах расходуются федеральные средства, выделенные на поддержку инвалидов.

    После поднявшейся шумихи деньги инвалиду вернули, а должностные лица, как заявляют на вокзале, получили строгий выговор. По результатам проверки — троих работников (включая директора) автостанции привлекли к дисциплинарной ответственности. Как выяснилось, устав транспортной компании (где, казалось должны быть прописаны все нюансы) был принят еще в 2007 году. Получается, что руководство вокзала на протяжении 10 лет не может разъяснить работникам нормы закона.

    Подробности — в репортаже.

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