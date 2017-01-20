«Моя дверь окрыта»: Маруани готов решить спор с Киркоровым миром

В Басманном суде Москвы сегодня ждали выступления лидера французской группы Space Дидье Маруани. Композитор потребовал выяснить все детали его скандального задержания, которое произошло в конце прошлого года.обстоятельствах этого инцидента.
Напомним, француз обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. По мнению Маруани король российской эстрады украл него хит Symphonic Space Dream. Тот, в свою очередь, обвинил Маруани в вымогательстве одного миллиона евро. В ноябре 2016-го лидер группы Space прилетел в Москву, чтобы встретиться с Киркоровым, но был задержан полицией. Впрочем, как признался сам Маруани, зла он ни на кого не держит. Напротив, выражает слова благодарности.
Дидье Маруани: «Я получаю тысячи писем со словами поддержки, от русских людей, которым стыдно за происходящее. Я бы хотел выразить огромную благодарность им и вашему каналу, потому что вы даете мне возможность выразить мою позицию, в то время пока другие боятся говорить правду. Что касается месье Киркорова и его продюсеров — они либо должны быть наказаны судом, либо решить со мной вопрос миром. Я уже говорил: моя дверь открыта. Время подумать о музыке, а не о бизнесе».
Добавим, что король российской эстрады отрицает все обвинения в интеллектуальной краже и намерен доказать, что таким образом его французский коллега попросту решил привлечь внимание к своей персоне.
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