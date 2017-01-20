Шувалов: американский бизнес заинтересован в диалоге с Россией

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов обсудил с американскими инвесторами в Давосе инициативы по развитию бизнес-диалога России и США.

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В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Шувалов рассказал журналистам, что американские предприниматели готовы сформировать основу для возобновления бизнес-диалога с Россией уже сейчас, не дожидаясь смягчения антироссийских санкций.: «У меня вчера были встречи с американскими предпринимателями, которые выдвигают определенные инициативы, хотят образовать бизнес-диалог России и США до того, как этот диалог начнется между президентами».Шувалов отметил, что формат, в котором будет сформирован этот диалог пока не определен, ожидается, что конкретные предложения поступят от американской стороны в течение нескольких недель.: «Мы договорились, что будем ждать предложения. Эти предложения будут в течение нескольких недель, посмотрим».По словам первого вице-премьера, участников международного экономического форума в первую очередь волнует, «как поладят Россия и США, что будет дальше с санкционной повесткой и какой вообще будет новый мировой порядок». Также, отметил Шувалов, зарубежный бизнес проявляет большой интерес к экономике и потенциальным возможностям в России.: «Мы, честно говоря, думали, что будет немного скромнее, но интерес огромный. Встречаемся с инвесторами, политологами, отвечаем на вопросы».Кроме того, добавил Шувалов, в рамках форума запланирована закрытая встреча российской делегации с иностранными инвесторами.