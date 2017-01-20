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  • 20.01, 13:42

СМИ: Трамп посетит ЦРУ на следующий день после инаугурации

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СМИ: Трамп посетит ЦРУ на следующий день после инаугурации

СМИ: Трамп посетит ЦРУ на следующий день после инаугурации

СМИ: Трамп посетит ЦРУ на следующий день после инаугурации
  • Фото Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Избранный президент США Дональд Трамп на следующий день после инаугурации намеревается посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Виргинии.

    Как сообщает NBC News, это будет первая поездка Трампа в госучреждение в качестве президента США. Отмечается также, что этим визитом Трамп хочет показать свою поддержку разведуправлению, с поста главы которого после вступления в должность Трампа уйдет Джон Бреннан.

    Новым директором ЦРУ должен стать Майкл Помпео, его кандидатура должна быть утверждена в сенате США накануне инаугурации Трампа.

    Известно, что в последнее время Трамп часто подвергал критике работу ЦРУ в связи с заявлениями о хакерских атаках и вмешательстве России в выборы в США. Поэтому американские СМИ расценивают визит Трампа в ЦРУ еще и как примирительный жест.

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