СМИ: Трамп посетит ЦРУ на следующий день после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп на следующий день после инаугурации намеревается посетить
NBC News, это будет первая поездка Трампа в госучреждение в качестве президента США. Отмечается также, что этим визитом Трамп хочет показать свою поддержку разведуправлению, с поста главы которого после вступления в должность Трампа уйдет Джон Бреннан.
штаб-квартиру Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Виргинии.
Новым директором ЦРУ должен стать Майкл Помпео, его кандидатура должна быть утверждена в сенате США накануне инаугурации Трампа.
Известно, что в последнее время Трамп часто подвергал критике работу ЦРУ в связи с заявлениями о хакерских атаках и вмешательстве России в выборы в США. Поэтому американские СМИ расценивают визит Трампа в ЦРУ еще и как примирительный жест.
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