В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком

Технический комитет Росстандарта планирует ввести изменения в ГОСТ на сырое молоко. Новые стандарты помогут избежать фальсификации молока на стадии питания животного.
Известия» эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями.
Как рассказала изданию ответственный секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева, в ГОСТ к уже существующим требованиям к сырому молоку предлагается добавить новые, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов, и азота в частности.
По словам Абдуллаевой, такие изменения вводятся в ГОСТ впервые. Ближайшее заседание техкомиссии состоится в конце феврал. На нем предполагается окончательно сформулировать точные показатели, которые будут установлены в ГОСТе, и передать их на утверждение в Росстандарт.
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