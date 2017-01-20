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  • 20.01, 13:42

В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком

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В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком

В России ужесточат ГОСТ для борьбы с фальшивым молоком

Технический комитет Росстандарта планирует ввести изменения в ГОСТ на сырое молоко. Новые стандарты помогут избежать фальсификации молока на стадии питания животного.

Сейчас производители молока могут безнаказанно «нагонять» показатель белка в продукции с помощью добавления в рацион коров высоких доз азотосодержащих добавок. В результате повышаются стоимость молока и прибыль предприятий, так как цена наполовину зависит от содержания в молоке белка. Однако потребители такого продукта рискуют своим здоровьем, так как азот не усваивается человеческим организмом. Поэтому, пишут «Известия» эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями.

Как рассказала изданию ответственный секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева, в ГОСТ к уже существующим требованиям к сырому молоку предлагается добавить новые, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов, и азота в частности.

По словам Абдуллаевой, такие изменения вводятся в ГОСТ впервые. Ближайшее заседание техкомиссии состоится в конце феврал. На нем предполагается окончательно сформулировать точные показатели, которые будут установлены в ГОСТе, и передать их на утверждение в Росстандарт.

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