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  • 20.01, 13:42

«Выселяют посреди зимы»: как высмеивали Обаму в России и США

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«Выселяют посреди зимы»: как высмеивали Обаму в России и США

«Выселяют посреди зимы»: как высмеивали Обаму в России и США

Барак Обама покидает пост президента США, который он занимал в течение двух сроков. В течение восьми лет за работой первого темнокожего президента Америки внимательно следили и в России, тем более что многие его действия напрямую касались нашей страны. Деятельность Обамы стала поводом для многочисленных шуток и анекдотов. НТВ.Ru собрал некоторые из них.

На время президентства Обамы пришлось самое серьезное ухудшение российско-американских отношений со времен холодной войны. Поэтому во многих анекдотах Обама высмеивается безжалостно.

«К сожалению, источники доказательства вмешательства России в американские выборы столь же секретны, как и источники доказательства наличия химического оружия у Саддама Хусейна, поэтому мы вам не можем их предоставить», — сказал Барак Обама, а потом подумал, не ляпнул ли он чего лишнего.

Обама — гадалке:

— Скажи мне, сколько будет стоить гамбургер на Манхэттене через 20 лет?

Гадалка:

— 12 рублей!

— Как все-таки в Америке попирают права людей! Представляете, семью черных, с детьми, выселяют из государственной квартиры посреди зимы!

— А где это вы такое вычитали?

— Да вот, везде пишут: «После инаугурации Обама покинет Белый Дом».

Обама принял Россию бензоколонкой, а оставил супердержавой.

Впрочем, во многих шутках про Обаму, якобы виновным во всех российских бедах, наши соотечественники демонстрируют завидную самоиронию.

Обама плохой — он гадил нам в подъездах, а Трамп хороший — он в этих подъездах будет нам убирать.

Барак Обама: «Перед моим официальным уходом передаю в общее пользование секретные коды доступа от российских подъездов».

Предметом для высмеивания Барак Обама становился и в своей стране. Причем в жесткости критики в адрес Обамы американцы ни в чем уступали россиянам.

Пентагон изменил стратегию в борьбе против «Исламского государства». Вместо того чтобы посылать туда ракеты, решено отправить туда экономических советников Обамы.

Барак Обама и Джо Байден летят на «борту №1». Байден говорит: «Я могу сбросить с самолета 100 долларов и сделать счастливыми 100 человек». Обама отвечает: «А я могу сбросить 1000 долларов и осчастливить 1000 человек». И тут в разговор встревает пилот: «А я могу сбросить вас обоих и осчастливить всю страну».

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