«Выселяют посреди зимы»: как высмеивали Обаму в России и США

Барак Обама покидает пост президента США, который он занимал в течение двух сроков. В течение восьми лет за работой первого темнокожего президента Америки внимательно следили и в России, тем более что многие его действия напрямую касались нашей страны. Деятельность Обамы стала поводом для многочисленных шуток и анекдотов. НТВ.Ru собрал некоторые из них.

На время президентства Обамы пришлось самое серьезное ухудшение российско-американских отношений со времен холодной войны. Поэтому во многих анекдотах Обама высмеивается безжалостно.Впрочем, во многих шутках про Обаму, якобы виновным во всех российских бедах, наши соотечественники демонстрируют завидную самоиронию.Предметом для высмеивания Барак Обама становился и в своей стране. Причем в жесткости критики в адрес Обамы американцы ни в чем уступали россиянам.