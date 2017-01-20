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  • 20.01, 12:11

Российский хакер получил рекордный гонорар от Facebook

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Российский хакер получил рекордный гонорар от Facebook

Российский хакер получил рекордный гонорар от Facebook

Социальная сеть Facebook выплатила россиянину рекордную сумму за найденную уязвимость в программном обеспечении.

Обладателем рекордного гонорара от Facebook стал Андрей Леонов, который работает специалистом по безопасности в компании SEMrush и является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone

Как рассказал Леонов в своем блоге, он обнаружил в программном обеспечении Facebook ошибку, которая позволяла с помощью специальной картинки запускать на серверах соцсети произвольный код.

Программист изучил ошибку и предоставил всю необходимую информацию в техническую службу Facebook. Благодаря помощи российского хакера специалисты компании устранили уязвимость.

В качестве вознаграждения Facebook выплатил Леонову 40 тысяч долларов. До этого рекордный гонорар в 33,5 тысячи долларов получил от компании специалист по кибербезопасности Реджинальдо Сильва.


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