Российский хакер получил рекордный гонорар от Facebook

Социальная сеть Facebook выплатила россиянину рекордную сумму за найденную уязвимость в программном обеспечении.
Как рассказал Леонов в своем блоге, он обнаружил в программном обеспечении Facebook ошибку, которая позволяла с помощью специальной картинки запускать на серверах соцсети произвольный код.
Программист изучил ошибку и предоставил всю необходимую информацию в техническую службу Facebook. Благодаря помощи российского хакера специалисты компании устранили уязвимость.
В качестве вознаграждения Facebook выплатил Леонову 40 тысяч долларов. До этого рекордный гонорар в 33,5 тысячи долларов получил от компании специалист по кибербезопасности Реджинальдо Сильва.
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