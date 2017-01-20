В Дербенте закрыли единственную на 3 района судмедэкспертизу

В дагестанском Дербенте остановлена деятельность единственного на 3 района республики отделения судмедэкспертизы. Чтобы зафиксировать побои, потерпевшие вынуждены преодолевать сотни километров. Многим это просто не под силу.
Как выяснил корреспондент НТВ Омар Магомедов, решение о ликвидации отделения судмедэкспертизы было принято Минздравом республики после жалобы сотрудников службы на плохие условия работы. В помещении нет воды, света и канализации. Комиссия Роспотребнадзора выехала на место, после чего было принято решение приостановить деятельность учреждения до устранения всех нарушений.
Лейла Тагирова, Управление Роспотребнадзора РФ по Республике Дагестан: «Поступила жалоба на антисанитарное состояние Дербентского межрайонного отделения судебной медицинской экспертизы. При проведении проверки факты, указанные в жалобе, подтвердились. Также в аварийном состоянии находится помещение морга, холодильные камеры не функционируют, тела лежат на полу».
В таких условиях судмедэксперты проработали почти 5 лет. Сейчас в штате всего два человека — заведующий отделением и медсестра. Муслимат Абдуллаева жалуется, что принимать людей и укладывать тела погибших им приходилось в одном помещении. Казалось бы, претензии к работодателю обоснованные, осталось дождаться реакции, но вместо помощи чиновники решили ликвидировать учреждение. Нет отделения — нет проблем.
Муслимат Абдуллаева, медсестра: «Мы не получаем медикаменты, ничего абсолютно. Все нам приходится делать через свои знакомства, через родственников».
Сейчас потерпевшие сразу трех районов республики вынуждены ездить за десятки и даже сотни километров, чтобы зафиксировать свои травмы. В Минздраве республики подтвердили, что здание находиться в аварийном состоянии и не подлежит ремонту, а построить новое нет средств. Чиновники не видят ничего страшного в том, что люди пока будут ездить за свои деньги в другие города.
Магомед Исагаджиев, представитель Министерства здравоохранения Республики Дагестан: «Ближайшая экспертиза находиться в 60 километрах, это низменная область, не горный Дагестан, можно легко доехать».
В ближайшее время работу отделения в ведомстве обещают восстановить, но в другом формате. Сотрудники будут сами выезжать к потерпевшему, но неясно, когда это будет. Заведующий отделением судмедэкспертизы Самир Курбанов с прессой контактирует через своего адвоката. Юрий Масесов жалуется, что его подзащитному поступают угрозы от неизвестных. Юрист уверен, что врача и медсестру увольняют из-за многочисленных жалоб, а закрытие учреждения — только повод заставить их написать заявление об уходе.
Юрий Масесов, адвокат заведующего отделением судмедэкспертизы города Дербента: «Ликвидируется целое межрайонное отделение, которое обслуживает чуть ли не полумиллионное население Дагестана, и предлагают больным людям поехать на обследование в Махачкалу».
По словам адвоката, ведомство уже несколько раз пыталось уволить экспертов, но каждый раз через суд их восстанавливали в должности. Тяжба продолжается. Кроме того, сейчас сотрудники оспаривают приказ министра здравоохранения республики о ликвидации самого отделения.
Дорога из Дербента в Махачкалу на машине занимает 3,5 часа. Таксисты просят за такую поездку 4 тысячи рублей. К тому же пострадавший потратит в пути как минимум 5 часов. Также неизвестно, что произойдет с ним за это время и кого винить, если из-за вынужденного путешествия случится трагедия.
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