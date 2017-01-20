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  • 20.01, 09:09
Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех. Австралия, автомобили, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех

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Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех

Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех

Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех
  • Фото: @BNONews /twitter.com

    • Полиция Мельбурна подтвердила гибель трех человек в результате наезда автомобиля, еще два десятка пешеходов пострадали.

    По последним данным, под колесами красной машины погибли три человека, как минимум 20 пострадали.


    Очевидцы инцидента сообщили, что водитель перед наездом вел автомобиль странным образом. На видео попал момент, как он кружил по площади, а затем направил машину на тротуар.

    Судя по всему, наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в прохожих. Автомобилист арестован, о его мотивах пока не известно.

    ЧП произошло в разгар теннисного турнира серии Большого шлема Australian Open. На его проведение инцидент не повлиял.

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