Число жертв наезда красной машины в Мельбурне возросло до трех

Полиция Мельбурна подтвердила гибель трех человек в результате наезда автомобиля, еще два десятка пешеходов пострадали.
#BREAKING Three dead, 20 hurt after car ploughs into Melbourne shoppers: Australia police— AFP news agency (@AFP) 20 января 2017 г.
Очевидцы инцидента сообщили, что водитель перед наездом вел автомобиль странным образом. На видео попал момент, как он кружил по площади, а затем направил машину на тротуар.
Судя по всему, наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в прохожих. Автомобилист арестован, о его мотивах пока не известно.
#BREAKING @PatsKarvelas says up to four children are in the Royal Children’s Hospital in Melbourne. MORE https://t.co/p0uUt6Dxbd pic.twitter.com/Ucf715Kb2p— Sky News Australia (@SkyNewsAust) 20 января 2017 г.
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