play/pause
volume
size
Адвокат
16+
Москва
Москва
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Владивосток
Владикавказ
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Красноярск
Магадан
Находка
Нижний Новгород
Новосибирск
Норильск
Омск
Оренбург
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Санкт–Петербург
Томск
Тюмень
Улан-Удэ
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Южно-Сахалинск
Якутск
20.01, 06:07
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Ты супер!
Приложения
НТВ в социальных сетях
iOS
Android
twitter
facebook
google
vk
odnoklassniki
instagram
telegram
ВЕСТИ ИСТОРИЮ
Удалить приложение
История активности:
новости
ЧП
В Химках при ограблении убит инкассатор
20.01.2017, 05:32
комментировать
В Химках при ограблении убит инкассатор
В Химках совершено вооруженное нападение на инкассаторов, один человек убит.
534
инкассаторы
кражи и ограбления
Московская область
убийства и покушения
Нападение произошло около 01:00 у крупного торгового центра «Лига». В результате погиб один из инкассаторов.
Преступникам удалось скрыться. Сумма похищенных денег уточняется, сообщает
ТАСС
.
На месте ЧП работает оперативная группа, обстоятельства нападения устанавливаются.
1
Спасибо за голос!
Читайте также
Кровавое нападение на инкассаторов в Подмосковье попало на видео
8676
4
Убийцы инкассатора в Подмосковье сожгли свой автомобиль
2239
0
Лидер банды Рожок приехал на приговор с подушкой и матрацем
6902
3
Инкассатор задержан за дерзкое ограбление банка в Одинцове
4033
8
Житель Подмосковья сознался в серии ограблений и убийстве: кадры допроса
4587
0
В Подмосковье мужчина за полчаса ограбил два магазина и убил женщину
9904
0
Зарезавший двух грабителей защитник семьи оказался бывшим ополченцем из Донбасса
7125
7
Арестовали двух участников банды, напавшей на дом в Нахабино
2714
0
Правозащитники встали на сторону мужчины, убившего двух грабителей в Нахабино
3855
8
Показать ещё
Комментарии
ntv.ru
Меню сайта
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Телекомпания
Новости компании
История
Вещание
Вакансии
Логотип
Реклама
НТВ в социальных сетях
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Google+
Приложения
Мобильная версия
iOS
Android
Smart TV
RSS
Найти
© AO «Телекомпания НТВ». Все права защищены.
При любом использовании материалов НТВ ссылка (для сайтов - гиперссылка на
www.ntv.ru
) обязательна.
Используя настоящий сайт, вы обязуетесь выполнять условия данного
соглашения
На настоящем сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Курение вредит вашему здоровью.
16+
Комментарии