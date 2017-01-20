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  • 20.01, 06:07

В Химках при ограблении убит инкассатор

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В Химках при ограблении убит инкассатор

В Химках при ограблении убит инкассатор

В Химках совершено вооруженное нападение на инкассаторов, один человек убит.

Нападение произошло около 01:00 у крупного торгового центра «Лига». В результате погиб один из инкассаторов.

Преступникам удалось скрыться. Сумма похищенных денег уточняется, сообщает ТАСС.

На месте ЧП работает оперативная группа, обстоятельства нападения устанавливаются.

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