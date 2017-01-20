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  • 20.01, 04:35

Мексика экстрадировала в США наркобарона Коротышку

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Мексика экстрадировала в США наркобарона Коротышку

Мексика экстрадировала в США наркобарона Коротышку

Главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по кличке Коротышка передан США.

В четверг наркобарона этапировали из мексиканского города Сьюдад-Хуарес, где он содержался в тюрьме, в Эль-Пасо в американском штате Техас. Во второй половине дня Гусмана посадили на самолет, который вылетел в Нью-Йорк.

Мексиканские власти развернули беспрецедентную операцию по обеспечению безопасности перевозки опасного преступника.


Коротышке заочно предъявлены обвинения в обороте наркотиков в особо крупных размерах в штатах Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир, сообщает ТАСС.

Гусмана передали США в последний день президентства Барака Обамы.

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