Мексика экстрадировала в США наркобарона Коротышку

Главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по кличке Коротышка передан США.
Мексиканские власти развернули беспрецедентную операцию по обеспечению безопасности перевозки опасного преступника.
Imágenes del operativo para extraditar a #ElChapo https://t.co/ksq58DmaeR pic.twitter.com/OzU2YtbFE0— Al Punto Univision (@AlPunto) 20 января 2017 г.
Коротышке заочно предъявлены обвинения в обороте наркотиков в особо крупных размерах в штатах Нью-Йорк, Аризона, Калифорния, Техас, Иллинойс, Флорида и Нью-Гэмпшир, сообщает ТАСС.
Гусмана передали США в последний день президентства Барака Обамы.
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