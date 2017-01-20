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  • 20.01, 04:36

США передали ОАЭ российского узника Гуантанамо Мингазова

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США передали ОАЭ российского узника Гуантанамо Мингазова

США передали ОАЭ российского узника Гуантанамо Мингазова

США передали ОАЭ российского узника Гуантанамо Мингазова
  • Фото: twitter.com

    • Пентагон сообщил о передаче в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию четырех узников тюрьмы Гуантанамо, в том числе россиянина Равиля Мингазова.

    Властям ОАЭ переданы Равиль Мингазов, Хаджи Вали Мухаммед и Йассим Касим. Джабран Аль-Кахтани был передан Саудовской Аравии.

    Также США выразили благодарность властям Саудовской Аравии и ОАЭ за гуманитарный жест и готовность поддержать усилия США по закрытию Гуантанамо, передает «Интерфакс».

    Гражданин России Мингазов попал в Гуантанамо в 2002 году. Его арестовали в Пакистане, где он, по версии американских спецслужб, проходил тренинг в лагере для террористов. Сам бывший танцор балета обвинения в свой адрес категорически отвергал. Россия неоднократно требовала вернуть Мингазова на родину.

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