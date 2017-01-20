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  • 20.01, 03:05

Актер Мигель Феррер умер от рака

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Актер Мигель Феррер умер от рака

Актер Мигель Феррер умер от рака

Американский актер Мигель Феррер, известный по ролям в «Твин Пиксе» и «Робокопе», скончался на 62-м году жизни.

Феррер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным ТАСС, актер боролся с раком.


Мигель Феррер прославился многочисленными ролями второго плана. Он сыграл в таких фильмах, как «Робокоп», «Траффик», «Горячие головы».

Также он сыграл в ряде сериалов, самый известный из которых — культовый «Твин Пикс». Снимался Феррер и в новом сезоне мистического сериала Дэвида Линча — он должен выйти на экраны в этом году.

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