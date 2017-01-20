Актер Мигель Феррер умер от рака

Американский актер Мигель Феррер, известный по ролям в «Твин Пиксе» и «Робокопе», скончался на
ТАСС, актер боролся с раком.
62-м году жизни.
BREAKING NEWS: 'Twin Peaks,' 'NCIS: Los Angeles' actor Miguel Ferrer dies at 61. https://t.co/R0mfCrrJT3 pic.twitter.com/RohPrwf5xY— Fox News (@FoxNews) 19 января 2017 г.
Мигель Феррер прославился многочисленными ролями второго плана. Он сыграл в таких фильмах, как «Робокоп», «Траффик», «Горячие головы».
Также он сыграл в ряде сериалов, самый известный из которых — культовый «Твин Пикс». Снимался Феррер и в новом сезоне мистического сериала Дэвида Линча — он должен выйти на экраны в этом году.
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